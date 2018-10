Grüne gehen selbstbewusst in Gespräche mit CDU

Angela Dorn, Landesvorsitzende in Hessen (Bündnis 90/Die Grünen). Foto: Fabian Sommer/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Grüne gehen nach ihren starken Zuwächsen bei der Landtagswahl mit großem Selbstbewusstsein in die Gespräche über eine künftige Landesregierung. «Wir kommen sehr gerne zu den Gesprächen mit der CDU», sagte Landeschefin Angela Dorn am Montag in Wiesbaden. Die Kräfteverhältnisse hätten sich nach der Wahlentscheidung zugunsten der Grünen verschoben, betonte der Co-Vorsitzende Kai Klose. Das biete die Chance, grüne Inhalte noch stärker einzubringen.