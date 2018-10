Grüne gewinnen in Großstädten: AfD stark in Osthessen

Die CDU bleibt weiter am stärksten in Osthessen. Doch gleichzeitig verliert die Union dort auch überproportional stark. Mit profitiert hat davon die AfD, die im Wahlkreis Fulda II mit 18,2 Prozent deutlich über dem Landesschnitt liegt. Stark sind die Rechtspopulisten auch in der Wetterau und im Osten des Main-Kinzig-Kreises.

Trotz großer Verluste kann sich die SPD in den ländlichen Gebieten von Nordhessen als stärkste Kraft behaupten. In Kassel-Land II kommt sie als einzigem Wahlkreis über die 30-Prozent-Marke.

Die Linke ist wie die Grünen ebenfalls am stärksten in den Großstädten. Ihren höchsten Stimmenanteil erreichen sie im Wahlkreis Frankfurt V. Die FDP schneidet am besten im Speckgürtel des Rhein-Main-Gebiets ab.