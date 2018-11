Grüne sehen CDU in der Verantwortung

Wann die Parteigremien der Grünen zur aktuellen Lage tagen werden, sei noch unklar, erklärte der Landesvorsitzende. Möglicherweise werde das über das Wochenende geschehen. Der CDU-Landesvorstand wollte am Freitagabend zu einer Entscheidung über das weitere Vorgehen in Wiesbaden zusammenkommen. Die Christdemokraten sind trotz dramatischer Verluste stärkste Kraft im Land geblieben. Danach rangieren die Grünen knapp vor der SPD.

Klose richtete scharfe Attacken an die FDP, mit der die Grünen und die SPD Gespräche über eine mögliche Ampelkoalition geführt hatten. Die Liberalen lehnten es jedoch ab, in ein solches Bündnis unter einem grünen Ministerpräsident einzutreten. Wäre die SPD nach der endgültigen Auszählung der Wählerstimmen noch an den Grünen vorbeigezogen und zweitstärkste Kraft im Land geworden, hätten die FDP diese Möglichkeit jedoch in Betracht gezogen. Die FDP habe mit dieser Haltung eine Chance vergeben und sei erneut vor der Verantwortung davon gelaufen, kritisierte der Grünen-Politiker.