Grüne signalisieren Fortsetzung des Bündnisses mit CDU

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nach der Absage der FDP an ein Ampel-Bündnis verdichten sich die Zeichen für eine Neuauflage von Schwarz-Grün in Hessen. «Wir haben einen vernünftigen Modus Vivendi in den letzten fünf Jahren gehabt. Wir können uns sehr gut über Inhalte auseinandersetzen», beschrieb Landesvorsitzender Kai Klose am Samstag nach einem kleinen Parteitag der Grünen in Frankfurt die bisherige Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner CDU.