Grüne stimmen über Kandidatenliste für Landtagswahl ab

Fulda/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Grünen in Hessen stellen ihre Liste für die Landtagswahl auf. Bei einer Landesmitgliederversammlung stimmen sie heute in Fulda über ihr Personal für den Landtagswahlkampf ab. Für die Spitzenplätze wollen sich die beiden Landesminister Priska Hinz (Umwelt) und Tarek Al-Wazir (Wirtschaft) bewerben. Nach bisherigem Stand treten sie ohne Gegenkandidaten an. Auf dem dritten Platz möchte Angela Dorn kandidieren. Sie ist Parteivorsitzende in Hessen, zusammen mit Kai Klose in einer Doppelspitze.