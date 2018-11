Grüne und FDP beraten über Ausgang der Landtagswahl

Hofheim/Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Grüne und FDP beraten heute über den Ausgang der Landtagswahl in Hessen. Die Regierungspartei kommt dazu in Frankfurt auf einem Kleinen Parteitag zusammen. Im Anschluss der nicht-öffentlichen Veranstaltung soll gegen 14.00 Uhr ein Statement abgegeben werden. Die Liberalen tagen in Hofheim (10.30 Uhr). Bei dem Landesparteitag geht es auch um die Wahl des Spitzenkandidaten der hessischen FDP für die Europawahl.