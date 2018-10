Grüne und Linke gratulieren zum Erfolg in Hessen

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Grüne haben das Abschneiden ihrer Partei in Hessen als historischen Wahlerfolg gewertet. Er sei der Lohn für gute Regierungsarbeit sowie eine Politik mit Vernunft und Augenmaß statt Populismus, erklärten die Landessprecher Stephanie Erben und Denis Peisker am Sonntag in Erfurt. Die Grünen gehen 2019 erstmals auch in Thüringen als Regierungspartei in eine Landtagswahl. Die Erfolge in Hessen und zuvor in Bayern seien eine große Motivation für den Wahlkampf.