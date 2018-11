Grüne und SPD setzen Gespräche nach Landtagswahl fort

Wiesbaden (dpa/lhe) - Nach der hessischen Landtagswahl wollen Grüne und SPD am (heutigen) Donnerstag ihre Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit in einer neuen Regierung fortführen. Vertreter der Parteien treffen um 9 Uhr in Wiesbaden aufeinander, wie die Grünen am Abend mitgeteilt hatten. Rechnerisch möglich wäre zwar ein Ampel-Bündnis zwischen Grünen, SPD und FDP. Dieser Konstellation unter einem grünen Ministerpräsidenten haben die Liberalen jedoch bereits eine Absage erteilt.