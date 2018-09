Grüne warnen vor Verrohung der politischen Sitten

Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen seien die ersten beiden Entscheidungen auf Länderebene nach dem erbittern Streit in der Union über die Asylpolitik, erklärte Hofreiter nach dem Treffen der Fraktionsvorsitzende der Grünen aus Bund und Ländern in Hessens Landeshauptstadt. Die Landtagswahlen seien daher auch Richtungsentscheidungen, wie diese Debatten künftig weiter geführt werden.

In Bayern wird in rund fünf Wochen am 14. Oktober ein neuer Landtag gewählt. Die Grünen rangieren nach den letzten Umfragen bei zwischen 14 und 17 Prozent der Stimmen. Spitzenkandidatin Katharina Schulze zeigte sich zuversichtlich. «Es liegt in Bayern was in der Luft.» Die Bürger seien zunehmend unzufrieden mit der Arbeit der CSU.

In Hessen, wo die Grünen eine Koalition mit der CDU bilden, ist der Urnengang zwei Wochen später am 28. Oktober. Hier sahen die letzten Umfragen die Grünen bei 14 Prozent. Die Spitzenkandidaten, Umweltministerin Priska Hinz und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, betonten die Erfolge des Bündnisses mit der CDU.