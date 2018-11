Grüne wollen mit FDP über mögliches Ampel-Bündnis sprechen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die denkbaren Verschiebungen beim Ergebnis der Hessen-Wahl bringen neuen Wind in die Gespräche zwischen den Parteien über die künftige Landesregierung. Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen sagte am Donnerstag, seine Partei werde auf die Liberalen zugehen und ein weiteres Treffen anbieten. Die FDP hatte vergangene Woche erklärt, keinen weiteren Redebedarf zu haben. Die Grünen wollten die Liberalen nun fragen, ob sich an dieser Einschätzung etwas geändert habe, sagte Al-Wazir nach einem Treffen mit der SPD in Wiesbaden.