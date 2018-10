Grüne zeigen sich nach der Wahl gesprächsbereit

Die Lage im Landtag wird nach Kloses Einschätzung künftig mit sechs Fraktionen noch komplizierter. «Wobei die AfD eher am Spielfeldrand stehen und motzen will», erklärte Klose. Das Klima werde sich auf jeden Fall verändern.

Nach einer informellen Wahlnachlese am (heutigen) Montag tagt am Dienstag der Landesvorstand der Grünen. Wenn es ganz schnell geht, könnte der kleine Parteitag am kommenden Samstag schon grünes Licht für erste Sondierungsgespräche geben.