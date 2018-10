Grünen-Chefin Baerbock: «So grün war Hessen noch nie»

Wiesbaden (dpa) - Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat sich begeistert über das gute Abschneiden ihrer Partei bei der hessischen Landtagswahl gezeigt. «So grün war Hessen noch nie», sagte sie am Sonntagabend. «Die Klimakrise ist mitten in Deutschland angekommen.» Die Grünen hätten gerade auch in Hessen gezeigt, dass sie Antworten lieferten und nicht Probleme herbeiredeten. Als Beispiel nannte sie die gute Anbindung von Bus und Bahn im ländlichen Raum. Nach ersten Prognosen haben die Grünen etwa 20 Prozent der Stimmen erhalten.