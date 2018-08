Grüttner stellt Projekte gegen Langzeitarbeitslosigkeit vor

Wiesbaden (dpa/lhe) - Welche Projekte gibt es in Hessen, um Menschen nach einer langen Zeit ohne Job wieder auf eine Arbeitsstelle zu vermitteln? Das will Sozialminister Stefan Grüttner (CDU) heute in Wiesbaden erläutern, gemeinsam mit dem Chef der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele. Konkret geht es um Erfolge des Programms «KoPe - Kompetenz entwickeln - Perspektiven eröffnen». Als langzeitarbeitslos gelten Männer und Frauen, die ein Jahr und länger ohne feste Beschäftigung sind.