Grundschüler: Hessen will Grundwortschatz verbindlich machen

Verschiedene Wörter stehen in der Klasse 3a der Landgraf-Ludwig-Schule auf einem Zettel. Foto: Andreas Arnold/Archiv

Wiesbaden (dpa/lhe) - Derzeit wird an Hessens Grundschulen ein Grundwortschatz getestet. Im kommenden Schuljahr 2018/19 will das Kultusministerium den 850 Wörter umfassenden Katalog für mehr als 200 000 Schüler verbindlich machen. Der einjährige Probelauf in 62 Schulen habe sich sehr bewährt, sagte Kultus-Staatssekretär Manuel Lösel. Die Rückmeldungen seien positiv.