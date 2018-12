Güterwaggon am Bahnhof Neuhof geborgen

Neuhof (dpa/lhe) - Der tagelange Gefahrstoffeinsatz am Bahnhof Neuhof in Osthessen ist beendet. Spezialisten konnten den am Freitag verunglückten Güterwaggon in der Nacht auf Montag bergen, wie die Bundespolizei mitteilte. In dem Kesselwagen befand sich das leicht brennbare Kühlmittel Methylchlorid, das das zentrale Nervensystem stören kann.