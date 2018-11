Güterzug-Unfall: Kesselwagen mit Gefahrgut beschädigt

Nach ersten Erkenntnissen sollen sich am Freitagmittag zwei Güterzüge bei Rangierfahrten an der Bahnhofseinfahrt gestreift haben. Dadurch wurde ein Kesselwagen angehoben. Er stand schräg auf den Gleisen. «Die Unfallursache ist noch unklar», sagte ein Sprecher der Bundespolizei. «Es ist für mich unerklärlich, wie so etwas passieren kann.»