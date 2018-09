Gundula Gause: Familie und Beruf geht nur mit guten Männern

Bad Vilbel (dpa/lhe) - Nach Ansicht der ZDF-Fernsehmoderatorin Gundula Gause können Frauen nur mit «guten Männern» Familie und Beruf vereinbaren. «Ich habe Kollegen, die auf 60 Prozent reduzieren und ihrer Frau in Sachen Karriere den Vortritt lassen», sagte die 53-Jährige am Sonntag dem privaten Rundfunksender Hit Radio FFH. Außerdem sei die Unterstützung von Kollegen und Vorgesetzten nötig. Im Nachrichtengeschäft hätten Frauen einiges erreicht, Moderatorinnen im Fernsehen seien fast in der Überzahl. Sie selbst habe zwei eigene Kinder und ein «mit geheiratetes».