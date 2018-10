Gutachter berichtet über mutmaßlichen Mörder von Johanna

Gießen (dpa/lhe) - Im Prozess um den Mord an der kleinen Johanna wird das psychiatrische Gutachten zu dem Angeklagten erwartet. Das Landgericht Gießen will heute die Ausführungen eines Experten zur Schuldfähigkeit des 42-Jährigen anhören, wie ein Justiz-Sprecher erklärte. Dabei solle es auch um die Persönlichkeit des Mannes und dessen Zustand am Tattag gehen. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, im Jahr 1999 die damals acht Jahre alte Johanna aus Ranstadt in der Wetterau in sein Auto gezerrt, missbraucht und getötet haben.