Gute Konjunktur: Erzbistum Paderborn mit Plus in der Kasse

Paderborn (dpa) - Die brummende Wirtschaft und die damit verbundenen sprudelnden Einnahmen aus der Kirchensteuer haben dem Erzbistum Paderborn im vergangenen Jahr ein Plus in der Bilanz von 15 Millionen Euro gebracht. 2016 lag dieser Wert noch bei 12,1 Millionen Euro, wie das Erzbistum am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Paderborn mitteilte.