Gutes Jahr für den gefährdeten Wespenbussard

Etwa 4300 bis 6000 Paare der in der roten Liste als gefährdet eingestuften Wespenbussarde gebe es in Deutschland. Davon ungefähr 500 bis 600 Paare in Hessen.

Der Pernis apivorus werde auch mit einem Nest von mehr als tausend Wespen fertig. Sein besonders dichtes Federkleid und Hornplatten an den Beinen und Krallen schützten ihn. «Wenn es keine Wespen gibt, leben sie von Reptilien, Eidechsen und Fröschen, aber auch von Zwetschgen und Mirabellen», sagte Stübing.

Der Zugvogel kommt erst im Mai aus Afrika zurück, wenn Amseln und andere kleinere Vögel ihre Brut schon hinter sich haben. Er warte dann an Hecken und Waldrändern, bis eine Wespe vorbeikomme, verfolge sie und merke sich die Lage ihres Nestes. Die Wespenbussard-Jungen schlüpfen erst im Juli, wenn der Nachwuchs anderer Greifvögel schon flügge ist, und die Wespennester groß genug sind, um die Ernährung der Jungen sicherzustellen. Die ein bis zwei Jungen werden Mitte bis Ende August flügge. Da dann auch die Zeit der Wespen zu Ende geht, machen sich die Vögel auf den Weg nach Afrika.