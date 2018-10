HSG Wetzlar verpflichtet Rechtsaußen Lux aus Erlangen

Wetzlar (dpa) - Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat auf die anhaltende Personalmisere reagiert und Rechtsaußen Maximilian Lux verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom HC Erlangen und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, wie die Hessen am Montag mitteilten. «Es macht mich sehr stolz, dass ein solcher traditionsreicher Club wie die HSG Wetzlar mich verpflichtet», sagte Lux laut Vereinsmitteilung. Die Wetzlarer legten personell mit der Verpflichtung noch einmal nach, nachdem sich in den vergangenen Wochen in Kristian Björnsen und Lars Weissgerber gleich zwei Rechtsaußen verletzt hatten. Lux soll beim Spiel in Gummersbach am 4. November debütieren.