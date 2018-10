HSV ohne Hwang zum Pokalspiel nach Wiesbaden

Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV muss im Pokalspiel beim SV Wehen Wiesbaden ohne Hee-Chan Hwang auskommen. Der südkoreanische Angreifer klage über muskuläre Probleme, teilte der Verein am Montag mit. Für ihn rückt Manuel Wintzheimer in den 18-Mann-Kader. Die Hamburger treten am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) beim hessischen Drittligisten an. Wehen Wiesbaden hatte in der ersten Pokalrunde den FC St. Pauli aus dem Wettbewerb geworfen.