Häftling setzte Zelle in Brand: Geldstrafe

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er in Selbstmordabsicht seine Zelle in einer Frankfurter Haftanstalt in Brand gesetzt hatte, ist ein 25 Jahre alter Langzeitgefangener am Donnerstag vom Amtsgericht Frankfurt zu einer Geldstrafe von 850 Euro (170 Tagessätze) verurteilt worden. Der Angeklagte hatte bereits im Februar 2015 Tücher und Kleindungsstücke entzündet und dadurch eine größere Rauchentwicklung ausgelöst. Mehr als 80 Mitgefangene mussten kurzfristig in Sicherheit gebracht werden, es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.