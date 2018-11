Häftling steckt eigene Zelle in Brand

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein Häftling hat am Dienstagabend seine Zelle im Gefängnis in Frankfurt-Preungesheim in Brand gesteckt. Der Mann habe seine Matratze angezündet, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit. Nach Angaben der Feuerwehr konnte der Brand schnell gelöscht werden. Verletzte gab es keine. Wegen der Brandentwicklung mussten 18 Insassen kurzzeitig in anderen Bereichen der JVA untergebracht werden. Warum der Häftling seine Matratze anzündete, war zunächst unklar.