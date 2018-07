Härtetest bestanden: Darmstadt mit Remis gegen Huddersfield

Darmstadt begann gegen die vom früheren Lilien-Spieler David Wagner betreuten Gäste mit den beiden bislang einzigen Neuzugängen Sebastian Hertner und Marcel Franke in der Abwehr. Das Team von Trainer Dirk Schuster übernahm nach rund 30 Minuten die Kontrolle, hatte die beste Chance im ersten Durchgang, als nach einem Eckball zunächst Immanuel Höhn und dann Aytac Sulu scheiterten (34.). Kurz nach Wiederanpfiff sorgte der eingewechselte Stark für die Führung. In der Folge ließ Darmstadt eine Reihe von guten Möglichkeiten aus, so dass die Gäste noch ausgleichen konnten.