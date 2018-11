Haft für Überfall auf Juwelier

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Mit Äxten und Knüppeln stürmte er mit zwei Komplizen das Geschäft eines Juweliers im Main-Taunus-Zentrum - am Freitag ist ein 30 Jahre alter Mann für den Raubüberfall zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter des Landgerichts Frankfurts sahen, anders als in einem ersten Prozess, seine Tatbeteiligung als erwiesen an. Bei dem Überfall im Februar 2014 hatten die Täter Uhren im Wert von mehr als 266 000 Euro erbeutet.