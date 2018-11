Haft nach Angriff mit abgebrochener Flasche auf Ex-Freundin

Der schwer alkoholisierte Mann hatte laut Gericht am Silvesterabend die Kneipe in Frankfurt aufgesucht, in der seine Ex-Freundin kellnerte und war ohne Vorwarnung auf die Frau losgegangen. Vor Gericht zeigte er Erinnerungslücken - sein Alkoholwert hatte bei der Tat bei 2,7 Promille gelegen. Die Frau, die mit schweren Schnittwunden am Hals auf der Intensivstation eines Krankenhauses versorgt werden musste, sagte in dem Verfahren, dass sie ihrem ehemaligen Lebensgefährten verziehen habe. Auch dies wirkte sich zugunsten des Angeklagten auf das Strafmaß aus.