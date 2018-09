Haftbefehl nach Tod von 19-Jährigem erlassen

Hanau/Bad Soden-Salmünster (dpa/lhe) - Wegen des Verdachts des Totschlags auf einem Parkplatz in Bad Soden-Salmünster (Main-Kinzig-Kreis) ist Haftbefehl gegen einen 17-Jährigen erlassen worden. Es bestehe dringender Tatverdacht, dass der Deutsche für die Tötung eines 19-jährigen Deutsch-Marokkaners verantwortlich sei, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Hanau, Dominik Mies, am Sonntag. Der Sprecher begründete den Haftbefehl und die Unterbringung in Untersuchungshaft mit Verdunklungs- und Fluchtgefahr.