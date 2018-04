Haftbefehl nach brutaler Attacke auf Radfahrer

Sontra (dpa/lhe) - Nach einer brutalen Attacke auf einen Mann in Sontra (Werra-Meißner-Kreis) ist gegen den 27 Jahre alten mutmaßlichen Täter Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizei am Freitag in Eschwege mit. Dem Mann wird ein versuchtes Tötungsdelikt zur Last gelegt. Er soll am Dienstag einen 56 Jahre alten Radfahrer an einem Teich angegriffen, geschlagen und getreten haben. Der Verdächtige ist nach Angaben der Polizei Deutscher.