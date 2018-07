Haftrichter-Termin im Fall Susanna verschoben

Die Ermittler hatten einen zweiten Haftbefehl gegen den 21 Jahre alten Iraker beantragt, der seit fast vier Wochen wegen des gewaltsamen Todes von Susanna in Untersuchungshaft sitzt. Er soll zweimal ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt haben. Da er derzeit in Untersuchungshaft sei, eile die Entscheidung über den zweiten Haftbefehl nicht, hieß es. Wegen des schweren Vorwurfs werde aber selbstverständlich der weitere Haftbefehl angestrebt.

In Deutschland sind sexuelle Handlungen an oder mit einem Kind unter 14 Jahren ohne Ausnahme verboten und gelten als Missbrauch. Das Strafgesetzbuch sieht dafür bis zu zehn Jahre Gefängnis vor. Dabei muss es nicht unbedingt zum Geschlechtsverkehr kommen. Freiwilliger Sex unter Minderjährigen ist erst ab einem Alter von 14 Jahren straffrei. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft betonte in diesem Zusammenhang, es werde kein Vorwurf wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern erhoben, sondern wegen Vergewaltigung und damit wegen eines gewalttätigen Vorgehens.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft bestand seit dem 18. Mai der Verdacht, dass Ali B. die Elfjährige vergewaltigt hatte. Das sei auch im Innenausschuss des hessischen Landtags mitgeteilt worden.

Zu der Tat soll es bereits im März gekommen sein, doch erst im Mai wurde die Vergewaltigung angezeigt. Am 22. Mai soll Ali B. Susanna vergewaltigt und getötet haben.

Wenige Tage später reiste er zusammen mit seinen Eltern und Geschwistern in den Nordirak aus. Die kurdischen Sicherheitsbehörden nahmen Ali B. im Nordirak fest und übergaben ihn der Bundespolizei. Der 21-Jährige gestand, Susanna umgebracht zu haben, bestritt aber eine Vergewaltigung.