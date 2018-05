Haftstrafe für Ladendieb: Todesdrohung gegen Detektiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen eines bewaffneten Ladendiebstahls und Bedrohung eines Detektiven muss ein 29-Jähriger acht Monate in Haft. Entscheidend für das Urteil des Amtsgerichts in Frankfurt war, dass der Mann bereits mehrfach vorbestraft war. Dieser war in zwei Fällen als Ladendieb in Drogeriemärkten aufgefallen, wobei er in seiner Tasche eine Dose Reizgas verstaut hatte. Als ihn ein Detektiv festnehmen wollte, bedrohte er ihn mit dem Tod. Laut Urteil hätte man diese Drohung «durchaus ernst meinen können».