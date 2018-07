Haftstrafe nach Gewalt in Flüchtlingsheim bleibt

Der junge Mann aus Afghanistan hatte am 4. Juli 2017 im osthessischen Hünfeld einen gleichaltrigen Landsmann erstochen. Beide hatten in einer Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Hünfeld gewohnt. Hintergrund der Tat war offenbar ein sexueller Missbrauch durch das spätere Opfer.