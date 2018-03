Haftstrafe nach Schlagstock-Angriff auf Justizbedienstete

Land- und Amtsgericht Frankfurt am Main. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Nachdem er eine Justizbedienstete in Frankfurt mit einem Schlagstock angegriffen und verletzt hat, ist ein Mann zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht Frankfurt verhängte gegen den 50-Jährigen am Mittwoch darüber hinaus die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Von dem Mann gehe eine dauernde Gefahr weiterer Gewalttaten aus, hieß es im Urteil.