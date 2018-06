Haftstrafen für Betreiber von Cannabis-Großplantage

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zwei Betreiber einer Cannabis-Großplantage in Kelkheim (Main-Taunus-Kreis) sind am Donnerstag in Frankfurt zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht verhängte gegen einen 34 Jahre alten Elektriker vier Jahre und gegen einen 47 Jahre alten Chemietechniker drei Jahre Haft. Drei weitere Mitangeklagte erhielten Bewährungsstrafen.