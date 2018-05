Haftstrafen für Serieneinbrecher: über 100 000 Euro erbeutet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Für eine Serie von vier Einbrüchen in Wohnungen und Geschäftsräumen sind zwei vorbestrafte Männer am Freitag in Frankfurt zu mehrjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Das Landgericht verhängte gegen einen 28-Jährigen sechs Jahre Haft. Sein zwei Jahre jüngerer Komplize erhielt fünf Jahre und drei Monate.