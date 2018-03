Haftstrafen nach Fälschung von russischer Avantgardekunst

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Strafe von jeweils drei Jahren und sechs Monaten wegen gewerbsmäßigen Betrugs sowie gewerbsmäßiger Urkundenfälschung gefordert. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch für den ursprünglich als Drahtzieher geltenden 72-Jährigen und auf eine Anrechnung der Untersuchungshaft für den 45-jährigen früheren Galeristen aus Wiesbaden.

Aufgeflogen waren die Kunstfälscher im Juni 2013 nach einer Razzia in mehreren Bundesländern sowie in der Schweiz und in Israel. Das Verfahren vor dem Wiesbadener Landgericht hatte über drei Jahre gedauert.