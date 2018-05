Hakenkreuz und übersprühte Stolpersteine in Kirchhain

Kirchhain/Marburg (dpa/lhe) - Unbekannte haben im mittelhessischen Kirchhain ein Hakenkreuz an eine Hauswand gesprüht und mehrere sogenannte Stolpersteine mit schwarzer Farbe überdeckt. Die Polizei in Marburg sucht nach Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Das Hakenkreuz habe eine ungefähre Größe von 1,5 x 1,5 Metern und sei an die Fassade eines Wohnhauses gesprüht worden. Die Stolpersteine, mit denen an die in der Zeit des Nationalsozialismus verfolgten Menschen erinnert wird, befinden sich im Steinweg, der Römerstraße und der Niederrheinischen Straße. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.