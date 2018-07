Halbe Tonne Kupferkabel gestohlen

Biblis (dpa(lhe) - Fast eine halbe Tonne Kupfer haben Diebe von einer Baustelle in Biblis (Kreis Bergstraße) gestohlen. Es seien insgesamt rund 730 Meter Kabel weggekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Schaden liege bei rund 1600 Euro. Der Diebstahl hatte sich bereits in der Nacht zum Samstag ereignet, wurde aber laut Polizei erst am Montag angezeigt.