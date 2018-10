Halle 12 macht das Frankfurter Messe-Dutzend nicht voll

Frankfurt/Main (dpa) - Die Halle 12 macht - anders als erwartet - auf dem Frankfurter Messegelände das Dutzend nicht voll. Ein genauerer Blick auf den Flächenplan zeigt nämlich, dass es keine Halle 7 gibt. Das liegt an einem Grundstücksgeschäft aus dem Jahr 2005, als die damalige Halle 7 an die KIA Motors Europe verkauft wurde. Der Autobauer errichtete auf dem Gelände an der Theodor-Heuss-Allee seine Europazentrale.