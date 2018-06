Halle mit Biogasanlage in Flammen aufgegangen

Neuenstein/Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Im osthessischen Neuenstein ist am Donnerstag eine Halle mit einer Biogasanlage in Flammen aufgegangen. Feuerwehren kämpften mehrere Stunden gegen das Feuer. Der Ortsteil Saasen war zeitweise in dichten Rauch gehüllt. Wie es zu dem Brand kam und welchen Schaden die Flammen verursachten, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.