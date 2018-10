Hallescher FC holt keine Punkte in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa) - Der Hallesche FC hat nach seiner zweiwöchigen Zwangspause in der 3. Fußball-Liga nicht an die vorangegangene Erfolgsserie anknüpfen können. Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner verlor am Sonntag ihr Auswärtsspiel beim SV Wehen Wiesbaden mit 0:2 (0:1). Die Tore erzielten vor 2129 Zuschauern in der BRITA-Arena in Wiesbaden David Kyereh in der 17. und Simon Brandstetter in der 89. Minute. Halles Julian Guttau (15.) und Wehens Stephan Andrist (72.) mussten vorzeitig vom Platz.