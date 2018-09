Hambüchen-Club Obere Lahn zieht sich aus Bundesliga zurück

Biedenkopf (dpa) - Die KTV Obere Lahn wird ihre Bundesligamannschaft aus der Deutschen Turnliga (DTL) zum Saisonende zurückziehen. «Der Verein hat uns am vergangenen Wochenende über diesen Sachverhalt in Kenntnis gesetzt», bestätigte der zuständige DTL-Vizepräsident Mirko Wohlfahrt am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Der frühere Club von Olympiasieger Fabian Hambüchen habe vor allem die immensen Belastungen des Bundesligaengagements angegeben, die für den 90 Mitglieder starken Verein ehrenamtlich nicht mehr zu bewältigen seien. Stattdessen wollen die Mittelhessen den Fokus ihres Schaffens künftig wieder voll auf die Nachwuchsarbeit ausrichten. Wirtschaftliche Gründe hätten für den Schritt des Tabellenvierten so gut wie keine Rolle gespielt.