Hambüchens KTV Obere Lahn holt Meistertitel im Turnen

Ludwigsburg (dpa) - Die KTV Obere Lahn ist neuer deutscher Mannschaftsmeister im Turnen. Der frühere Club von Fabian Hambüchen gewann am Samstag in Ludwigsburg mit 36:34 das Duell gegen die KTV Straubenhardt und damit den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte. In einem Turn-Krimi allererster Güte lagen beide vor dem allerletzten Duell am Reck noch mit 34:34 Punkten gleichauf. Die entscheidenden zwei Punkte sammelte der Weißrusse Andrey Likhovitsky als letzter Turner des Wettkampfs. Auch Hambüchen selbst fieberte die gesamte Begegnung als Co-Trainer und Motivator mit dem Team mit.