Hanau bereitet Katastropheneinsatz von 500-Kilo-Bombe vor

Hanau (dpa/lhe) - Nach der Entdeckung einer Fliegerbombe auf dem Gelände einer ehemaligen US-Kaserne in Hanau müssen die Bewohner in einem Umkreis von einem Kilometer am (morgigen) Freitag ihre Häuser verlassen. In dem Gebiet leben nach Angaben eines Stadtsprechers etwa 5600 Menschen. Da sich ein großer Teil tagsüber nicht dort aufhält, wird damit gerechnet, dass etwa 2000 Bewohner betroffen sein werden. Sie sollen in der Lindenauhalle versorgt werden.