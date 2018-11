Hanau bereitet sich auf Bombenentschärfung vor

Hanau (dpa/lhe) - Nach dem Fund einer 500-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg laufen in Hanau die Vorbereitungen für die Entschärfung. Am Freitagmorgen sei mit der Evakuierung des betroffenen Gebietes begonnen worden, teilte ein Stadtsprecher mit. In dem Gebiet leben nach Angaben der Stadt etwa 5600 Menschen. Ein Großteil halte sich dort tagsüber aber nicht auf. Die Fliegerbombe sollte am Freitag gegen 13.00 Uhr unschädlich gemacht werden.