Hanauer Stadtverordnetenversammlung für Kreisfreiheit

Hanau (dpa/lhe) - Die Stadt Hanau will nicht mehr zum Main-Kinzig-Kreis gehören. Sie strebt die Kreisfreiheit an. Die Stadtverordnetenversammlung votierte am Montagabend im Congress Park Hanau einstimmig für den Plan, Hessens kleinste Großstadt zu werden. Die Eigenständigkeit wird zum 1. April 2021 ins Visier genommen, wie die mehr als 99 000 Einwohner zählende und stark gewachsene Brüder-Grimm-Stadt mitteilte. Bislang gibt es mit Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt, Offenbach und Kassel fünf kreisfreie Städte in Hessen.