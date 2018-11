Handball-Nationalspieler Kühn nach Kreuzbandriss operiert

Deutschlands Julius Kühn in Aktion. Foto: Monika Skolimowska

Melsungen (dpa) - Handball-Nationalspieler Julius Kühn ist nach seinem Kreuzbandriss operiert worden. «Die Operation ist gut verlaufen, ich habe derzeit keine Schmerzen. Ab jetzt geht es hoffentlich aufwärts», sagte der Rückraumspieler der MT Melsungen laut einer Vereinsmitteilung vom Mittwoch. Der Eingriff bei Kühn war am Dienstag in Straubing vorgenommen worden. Die Entscheidung, wo und wann Kühns Reha beginnt, soll in den kommenden Tagen fallen.