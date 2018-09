Handwerk fordert bessere Perspektiven für Flüchtlinge

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das deutsche Handwerk macht sich für bessere Bleibeperspektiven für Flüchtlinge in Ausbildung stark. Es sei auch mit Blick auf den Fachkräftemangel «völlig widersinnig», dass gut integrierte junge Leute nach Hause geschickt und andernorts Arbeitskräfte angeworben würden, sagte Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer am Donnerstag in Frankfurt zum bevorstehenden «Tag des Handwerks» an diesem Samstag (15. September). Wer hier eine Ausbildung absolviere und integrationswillig sei, sollte bleiben dürfen, dafür sei eine gesetzliche Übergangsregelung nötig.