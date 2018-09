Haneke-Film «Das weiße Band» kommt auf die Bühne

Darmstadt (dpa/lhe) - Der verstörende Film «Das weiße Band» kommt an diesem Wochenende in Darmstadt als Theaterstück auf die Bühne. Der Film von Michael Haneke «wird weltweit erstmalig für die Bühne adaptiert», wie das Staatstheater vor der Uraufführung an diesem Freitag (14.) berichtete. Für die Bühnenfassung verantwortlich ist der Schweizer Regisseur und Bühnenautor Christoph Frick. Er hat die Inszenierung zusammen mit Schauspielensemble und dem Kinderchor des Staatstheaters erarbeitet. Auf der Bühne ist auch der Schauspieler Samuel Koch, der seit einem Unfall in der ZDF-Show «Wetten, dass..?» am 4. Dezember 2010 im Rollstuhl sitzt.