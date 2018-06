Haschisch in der Hecke: Tüte mit Drogen sichergestellt

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Er wollte eine unschöne Plastiktüte aus seiner Gartenhecke entfernen und fand in Plastik eingewickelte Päckchen, die sich als 4,5 Kilogramm Haschisch entpuppten: Ein Mann in Groß-Gerau machte am Sonntag im heimischen Garten einen unvermuteten Drogenfund. Da der Mann gleich den Verdacht schöpfte, in den Päckchen könne sich Rauschgift befinden, verständigte er die Polizei, wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete. Die anschließenden Untersuchungen bestätigten, dass es sich um Haschisch handelte. Wer die Drogenpäckchen in der Hecke deponiert hatte, ist bislang unbekannt.